Какой сегодня праздник 19 сентября

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Сегодня, 19 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работников леса

Фото pixabay.com

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР.

13 августа 1966 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября.

Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использование этого бесценного национального сокровища — обязанность не только лесничества, но и общества.

День кубанской семьи

Каждый год в третье воскресенье сентября в Краснодарском крае отмечается День кубанской семьи. Эта дата утверждена в 2006 году краевым законом “Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае».

Когда Кубань только заселяли, тут проживали в основном холостые казаки. Позже было принято решение по переселению в казачьи станицы женского населения – «вдов, девок», семей с большим числом женщин. Постепенно налаживался семейный быт.

Кубанская семья – это хранительница человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Воспитанные в казачьих традициях семьи испокон веков служили примером, были крепкими и надежными.

Михайлово чудо

Святой архангел Михаил - один из самых почитаемых в христианстве ангелов. В четверг, 19 сентября, церковь чествует День архистратига Михаила, а также вспоминает Михайлово Чудо.

Также сегодня, 19 сентября, отмечают такие праздники:

- День чеченской женщины

- День рождения cмайлика

- День российского оружейника

- День рождения домена .SU

- День памяти преподобного Архиппа Херотопского

- День языков народа Казахстана

- День работника сферы социальной защиты населения в Молдавии

- Всероссийский день бега

- День тюркской письменности и культуры

- День матери в Казахстане

- День работников сферы социальной защиты населения Молдовы

- День выгуливания настроения

- Международный день подражания пиратам (International Talk Like A Pirate Day)

- День «Мяу, как пират» (National Meow Like a Pirate Day) в США

- День папайи (National Pawpaw Day) в США

Сегодня именины празднуют: Давид, Феоктист, Макар, Денис (Дионисий), Василиса, Михаил, Ромил, Андрей, Кириак, Кирилл, Авив, Зенон, Фауст, Фекла, Амалия, Андропелагия, Архипп (Архип), Евдоксий, Калодота, Сарапавон (Сарапамвон).

Что происходило 19 сентября в прошлые годы

1478 - окончил работу над картиной «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

1648 - открытие в Канаде первой таверны Жаком Буадоном.

1673 - взрыв крестьянского недовольства на Слобожанщине.

1841 - открытие первой международной железной дороги по маршруту Страсбург-Базель.

1851 - выход в свет первого номера газеты New-York Daily Times, позднее переименованной в New-York Times.

1864 - выдан патент на откидные сиденья машин в США.

1888 - прошел первый в истории конкурс красоты в бельгийском курорте Спа.

1891 - прибытие первых украинских поселенцев в Канаду, а именно в Монреаль.

1922 - основание журнала «Милиция» в СССР.

1941 - захват немецкими войсками Киева.

1985 - страшное землетрясение в Мехико.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 сентября. Какие праздники будут завтра?

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