Иностранцы едут в Крым убивать

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Пострелять на полуострове любят итальянцы и наши соотечественники.

Заграничные гости приезжают в Крым не только ради ласкового солнца и теплого моря, но и ради жажды убийства братьев наших меньших, в частности, милых птиц вальдшнепов. Об этом ForPost рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.

Вальдшнеп или лесной кулик — перелетная птица семейства бекасовых. Имеет буроватый окрас с черными, белыми и рыжими вкраплениями, длинный прямой клюв. А весит всего 200-500 граммов.

Сроки осенней охоты на вальдшнепа зависят от конкретного региона. В Крыму отстрел пернатых начинается с третьей субботы августа и продолжается вплоть до Нового года.

Преимущественно, любители пострелять, охотятся на скопления птиц, которые собираются в группы с середины сентября. Ищут такие скопления на опушках лесов, в полях. В этот период птицы теряют бдительность и застрелить их не составляет труда, рассказал зоолог.

«Охотятся на вальдшнепов с собаками. Особенно хороши в этом спаниели, которые пугают сидящих в зарослях птиц. Пернатые взлетают по вертикали, тогда охотники и производят выстрелы. Это несложно, поэтому больше похоже на целенаправленное убийство, нежели на охоту», — считает наш собеседник.

Ученый подчеркнул, что в современном мире охота себя полностью изжила. А называть убийство отдыхом, по его мнению, просто кощунственно.

Удовлетворять свои охотничьи инстинкты в Крыму предпочитают иностранцы, преимущественно итальянцы. Сергей Иванов связывает такую тенденцию с ограничениями в этой стране. Поэтому местные охотники ищут новые места для оттачивания своего «мастерства».

То, что лицензии на отстрел вальдшнепов в Крыму приобретают охотники-итальянцы, подтвердил нам и председатель Крымского республиканского общества охотников и рыболовов Алексей Киселев. По его словам, это связано с большим скоплением на полуострове перелетных птиц.

«Распространена охота на вальдшнепов не только среди жителей Крыма, но и многих россиян и итальянцев. Однодневная лицензия стоит 800 рублей. Она дает возможность охотиться на всех перелетных птиц», — сообщил охотник.

Несмотря на свои малые размеры вальдшнеп считается одним из почетных охотничьих трофеев, так как его мясо обладает хорошими вкусовыми качествами.

В 2020 году в Крыму застрелили 1496 вальдшнепов. Вместе с тем в прошлом году лицензии на перелетных птиц иностранцам не выдавались. Вероятно, это связано с пандемией коронавируса. А вот в 2019 году иностранным гостям удалось убить 12 птиц, добавил Алексей Киселев.

Оценить пагубное влияние охоты на численность перелетных птиц в Крыму сложно, утверждает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского Виталий Гирагосов. Для этого необходимо проводить специальные исследования.

В тексте использованы материалы: Форпост

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