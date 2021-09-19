Эксперт рассказала, чего надо бояться в крымском лесу осенью

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Теплые осенние месяцы – идеальное время для второго периода активности клещей.

Это может стать настоящей проблемой для тех, кто решил провести последние теплые деньки наедине с природой, поэтому при посещении лесов нельзя терять бдительность, напомнила в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина. По ее словам, второй пик активности клещей начинается обычно с середины августа и может длиться до декабря, если сохраняется достаточно теплая погода.

«Активность клещей начинается при девяти градусах.тВ основном это клещи рода Ixodes, которые переносят те же заболевания, что и весной: энцефалит и боррелиоз, - отметила Шашина.

– От погоды зависит и завершение их активности: если сохраняется теплая погода, то опасность может оставаться до декабря. Если похолодание короткое, клещи не умирают, и при следующем потеплении снова оживляются». При этом основная опасность осенью грозит жителям европейской части России.

Там в группу риска попадают и грибники, и любители туристического межсезонья.

«Основное правило: клещи ожидают своих жертв на травинках, они нападают снизу, с голени, после чего ползут вверх. Их цель – кожа под одеждой, чтобы потом присосаться в тех местах, где есть складки кожи, они часто оказываются подмышкой, в паху, иногда любят область в районе лопатки, где одежда плотно прижата к телу. Иногда могут присосаться и на лице возле глаз. Так что для похода в лес необходимы длинные брюки, заправленные в сапоги или в носки с плотной резинкой», - напомнила биолог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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