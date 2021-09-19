Происшествия
Два человека из сорвавшейся в пропасть машины под Форосом в тяжелом состоянии
Два человека, находившихся в автомобиле, который сегодня утром сорвался с горы с 200-метровой высоты в районе поселка Форос, находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
«Четверо пострадавших: двое – средней степени тяжести, двое – в тяжелом состоянии. Все они доставлены в ФМБА в Ялте (Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в Крыму)», – рассказали в республиканском минздраве.
В пресс-службе уточнили, что среди пострадавших находится один несовершеннолетний.
Автомобиль с четырьмя пассажирами сорвался в обрыв с высоты примерно в 200 метров в районе Форосской церкви сегодня утром. Все находящиеся в автомобиле люди остались живы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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