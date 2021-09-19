Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +19
море +22

Происшествия

Два человека из сорвавшейся в пропасть машины под Форосом в тяжелом состоянии

18:27 воскресенье, 19 сентября 2021
Ялта

Два человека, находившихся в автомобиле, который сегодня утром сорвался с горы с 200-метровой высоты в районе поселка Форос, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Четверо пострадавших: двое – средней степени тяжести, двое – в тяжелом состоянии. Все они доставлены в ФМБА в Ялте (Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в Крыму)», – рассказали в республиканском минздраве.

В пресс-службе уточнили, что среди пострадавших находится один несовершеннолетний.

Автомобиль с четырьмя пассажирами сорвался в обрыв с высоты примерно в 200 метров в районе Форосской церкви сегодня утром. Все находящиеся в автомобиле люди остались живы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Семь человек пострадали в аварии под Севастополем. Семь человек пострадали в результате столкновения нескольких автомобилей на трассе в районе Инкермана в Севастополе.

Турист сорвался с обрыва в Ялте. Мужчина получил травмы в результате падения с обрыва в районе Крестовой горы в Большой Ялте.

Пьяный крымчанин на Chevrolet застрял в заборе. Полиция проводит проверку по факту аварии в Советском районе Крыма, в результате которой нетрезвый водитель на автомобиле Chevrolet влетел в бетонный забор.

Пропавшего в Севастополе 8-летнего мальчика нашли. Восьмилетнего Сашу Волкова, который пропал 15 сентября в Севастополе, нашли живым.

Происшествия
В Крыму минируют территориальные избирательные комиссии

В Крыму минируют территориальные избирательные комиссии

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данным сообщениям, а в самих регионах голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме.

Общество
Эксперт рассказала, чего надо бояться в крымском лесу осенью

Эксперт рассказала, чего надо бояться в крымском лесу осенью

Теплые осенние месяцы – идеальное время для второго периода активности клещей.

Коронавирус в Крыму
Опять пошли в рост: сводка по коронавирусу в Крыму

Опять пошли в рост: сводка по коронавирусу в Крыму

За 18 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
На Южном берегу в горах застряли двое туристов

На Южном берегу в горах застряли двое туристов

Двух человек спасли в горах Большой Ялты, во время прогулки они сбились с пути и оказались на труднодоступном участке.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации