Более 25 тысяч кубов мусора вывезли со свалок Симферополя

За прошедшую неделю сотрудники муниципального унитарного предприятия «Экоград» вывезли со свалок Симферополя более 25 тысяч кубометров мусора.

Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Роман Гусынин.

«При уборке твердых коммунальных отходов в круглосуточном режиме – в дневную и ночную смену – задействуется 22 единицы техники. В период с 8 по 14 сентября сотрудниками предприятия вывезено более 25 тысяч кубометров ТКО», – приводит слова руководителя профильного департамента пресс-служба администрации Симферополя.

Также МУП «Экоград» ежедневно ликвидирует до 10 стихийных свалок в крымской столице.

Гусынин добавил, что работу по санитарной очистке города также выполняет управляющая компания «Железнодорожный Жилсервис».

Ежедневно предприятие выпускает на маршрут по вывозу ТКО восемь единиц техники в одну смену. Так, силами предприятия за прошедшую неделю вывезено 433 тонны мусора, а также ликвидированы стихийные навалы общим весом 97 тонн.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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