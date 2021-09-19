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Происшествия

Автомобиль с людьми сорвался в пропасть в районе Форосской церкви

11:43 воскресенье, 19 сентября 2021

Автомобиль с четырьмя пассажирами сорвался в обрыв в районе поселка Форос.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

«Сообщение нам поступило в 9.55. Оперативно на место были направлены силы и средства главного управления МЧС России по республике. В настоящее время осуществлен спуск автомобиля», – рассказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что все находящиеся в автомобиле люди живы. «В автомобиле находится 4 человека, все в сознании, все живы», – отметили в пресс-службе.

Автомобиль сорвался в пропасть в районе знаменитой Форосской церкви с высоты примерно в 200 метров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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