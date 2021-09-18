Врач заявила о высокой летальности четвертой волны COVID-19

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Очередная – четвертая - волна COVID-19 в России будет менее интенсивной в сравнении с предыдущими, однако в этот раз прогнозируется высокая летальность на фоне мутации вируса.

Об этом со ссылкой на врача-эпидемиолога Талдомской ЦРБ Елену Белякову сообщает «Радио 1».

«Четвертая волна будет. Может быть, она будет не такой интенсивной, как вторая и третья, учитывая, что часть населения переболела и вакцинировалась. Но ожидается высокая летальность, так как вирус мутирует и приспосабливается к тем условиям, в которых он живет», — пояснила врач.

Белякова подчеркнула, что статистика показывает рост заболеваемости ковидом среди молодых людей. Причем эта тенденция не только в России, но и в других странах. Также эпидемиолог констатировала, что очередной подъем заболеваемости уже пошел, и как долго показатели будут расти - сейчас сказать сложно. Эпидемиологическую ситуацию может скорректировать своевременная вакцинация и как результат – достижение коллективного иммунитета.

«Рост пошел где-то с 10 сентября. Это как раз тот максимальный двухнедельный инкубационный период, когда с 1 сентября люди после отпуска возвращались к учебе и работе. Кроме того, заболеваемость в странах, куда открыто авиасообщение, также растет, - отметила врач. - Сколько продлится данный рост сказать сложно. Это будет зависеть от того, как население осознает необходимость вакцинации. Чем быстрее население будет привито, тем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет и тем быстрее закончится эта инфекция».

«Число переболевших и вакцинированных - ведущие показатели, которые будут влиять на продолжительность четвертой волны», - подытожила эпидемиолог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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