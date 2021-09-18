В России запустили производство вакцины AstraZeneca, но своим гражданам ее не дадут

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Власти России запретили своим гражданам вакцинироваться признанными в мире препаратами, которые дают возможность ездить в другие страны.

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей, внутренний рынок полностью обеспечен российскими продуктами, сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

«В России уже производятся иностранные вакцины, на «Р-Фарм» AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты», - сказал Осьмаков.

«Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», - добавил он.

Гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев в мае говорил, что компания планирует в июне выпустить первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Он указывал, что весь объем данной вакцины «Р-Кови», который будет производиться в России на производственных мощностях «Р-Фарм» - несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно - будет идти на экспорт.

В тексте использованы материалы: РИА Новости

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