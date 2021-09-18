Происшествия
В Крыму задержали туристов, которые разожгли костер в Карадагском заповеднике
В районе Карадагского природного заповедника был замечен дым. На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили туристов, которые разожгли костер на заповедной территории.
Двое граждан пытались убежать от спасателей, но были пойманы. Злоумышленников передали полицейским Феодосии.
В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что за нарушение правил использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях законодательством предусмотрена административная ответственность и штраф от трех до четырех тысяч рублей. Известно, что задержанные туристы прибыли в Крым на отдых из Ростовской области. Административное дело уже возбуждено.
Как сообщалось, с 17 по 20 сентября в западных и центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Полицейские нашли керчан, повредивших Митридатскую лестницу. Керченские полицейские задержали виновного в повреждении украшений на Малой Митридатской лестнице.
Две сотрудницы евпаторийского МУПа получили условные сроки за мошенничество. Евпаторийский городской суд признал старшего администратора и бывшего администратора муниципального предприятия города виновными в мошенничестве.
Ялтинец хранил ружье, пистолет и патроны. Оружие и боеприпасы мужчина хранил без разрешительных документов.
Против мирового судьи из Керчи собираются возбудить дело. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи из Керчи.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 245 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Врач заявила о высокой летальности четвертой волны COVID-19
Очередная – четвертая - волна COVID-19 в России будет менее интенсивной в сравнении с предыдущими, однако в этот раз прогнозируется высокая летальность на фоне мутации вируса.
Пропавшую крымчанку нашли мертвой
В Крыму найден труп 31-летней крымчанки. Ранее в социальной сети появились сообщения о том, что девушка 10 сентября ушла из дома в неизвестном направлении.
14 сентября
Готовимся к ливням: неутешительный прогноз для Крыма
В предстоящие выходные в Крыму будет тепло, но дождливо, осадки прогнозируются со второй половины субботы.