В Крыму задержали туристов, которые разожгли костер в Карадагском заповеднике

В районе Карадагского природного заповедника был замечен дым. На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили туристов, которые разожгли костер на заповедной территории.

Двое граждан пытались убежать от спасателей, но были пойманы. Злоумышленников передали полицейским Феодосии.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что за нарушение правил использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях законодательством предусмотрена административная ответственность и штраф от трех до четырех тысяч рублей. Известно, что задержанные туристы прибыли в Крым на отдых из Ростовской области. Административное дело уже возбуждено.

Как сообщалось, с 17 по 20 сентября в западных и центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские нашли керчан, повредивших Митридатскую лестницу. Керченские полицейские задержали виновного в повреждении украшений на Малой Митридатской лестнице.

Две сотрудницы евпаторийского МУПа получили условные сроки за мошенничество. Евпаторийский городской суд признал старшего администратора и бывшего администратора муниципального предприятия города виновными в мошенничестве.

Ялтинец хранил ружье, пистолет и патроны. Оружие и боеприпасы мужчина хранил без разрешительных документов.

Против мирового судьи из Керчи собираются возбудить дело. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи из Керчи.