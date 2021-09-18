В Крыму резко вырос спрос на искусственное оплодотворение

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Крымчане стали почти в два раза чаще прибегать к искусственному оплодотворению по сравнению с доковидным 2019 годом.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Андрей Карпеев.

«Если же говорить о динамике доступности медицинской помощи в регионе, то более корректно было бы сравнить ее с доковидным аналогичным периодом 2019 года. За восемь месяцев текущего года нами отмечен рост в части медицинской помощи при проведении услуг экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Количество циклов выросло на 42%. Это позволило выполнять плановые объемы с опережением», – сказал Карпеев.

При этом в Крыму фиксируется высокий уровень эффективности после искусственного оплодотворения. «Беременность после ЭКО в нашем регионе наступает в 25-30% случаев», – уточнил Карпеев.

Экстракорпоральное оплодотворение чаще всего используют в случае бесплодия. Яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют в искусственных условиях. В течение 2-5 дней полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, после чего переносят в полость матки для дальнейшего развития.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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