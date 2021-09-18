В Алуште с 20 сентября до октября ограничат проезд

В Алуште с понедельника, 20 сентября, ограничат сквозной проезд автомобильного транспорта по улицам Коллективная и Лесная, предупредили в администрации города.

Ограничения будет действовать до 1 октября, причина – работы по замене ветхого участка магистрального трубопровода теплоснабжения на пересечении упомянутых улиц.

«Это район въезда на автостоянку парка-отеля «Порте Маре» и выхода санатория «Славутич». С 20 сентября до 1 октября будет ограничен сквозной проезд автомобильного транспорта по улицам Коллективная и Лесная. Объезд: по ул. Красноармейской через пер. Коллективный; по ул. Перекопской через ул. Коллективную», – сказано в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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