Турист сорвался с обрыва в Ялте

Мужчина получил травмы в результате падения с обрыва в районе Крестовой горы в Большой Ялте.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. Звонок о происшествии поступил в службу спасения накануне вечером.

Выяснилось, что турист во время прогулки в районе поселка Ореанда вышел на сыпучий грунт, поскользнулся и упал с обрыва. Самостоятельно идти человек не смог, поэтому на помощь ему поспешили ялтинские спасатели.

«Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали ему первую доврачебную медицинскую помощь. Травмированного мужчину с помощью носилок перенесли в безопасное место и на автомобиле спасателей доставили в приемное отделение Ялтинской городской больницы», - рассказали в МЧС.

В поисково-спасательной операции были задействованы шесть человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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