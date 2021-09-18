Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России запустили производство вакцины AstraZeneca, но своим гражданам ее не дадут ● Крымчане считают, что коронавирус создан искусственно ● В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса ● ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины «Спутника V» ● Снова рост числа заболевших: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © meduza.io
За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 245 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Из общего количества заболевших 202 выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4412 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 295 человек, выздоровевших за весь период – 65 178 человек
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса. За 16 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 245 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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