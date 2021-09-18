Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 245 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из общего количества заболевших 202 выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4412 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 295 человек, выздоровевших за весь период – 65 178 человек

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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