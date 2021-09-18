Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +23
море +23

Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

11:06 суббота, 18 сентября 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © meduza.io

За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 245 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из общего количества заболевших 202 выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4412 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 295 человек, выздоровевших за весь период – 65 178 человек

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России запустили производство вакцины AstraZeneca, но своим гражданам ее не дадут. Власти России запретили своим гражданам вакцинироваться признанными в мире препаратами, которые дают возможность ездить в другие страны.

Крымчане считают, что коронавирус создан искусственно. Автомобильный сайт «Дром» поинтересовался мнением о происхождении коронавируса.

Стало известно, что уничтожит медицину Севастополя. В медиа прозвучало предложение устроить отечественному здравоохранению радикальную перетряску, в частности, начать с приватизации большинства государственных клиник.

В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса. За 16 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 245 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Врач заявила о высокой летальности четвертой волны COVID-19

Врач заявила о высокой летальности четвертой волны COVID-19

Очередная – четвертая - волна COVID-19 в России будет менее интенсивной в сравнении с предыдущими, однако в этот раз прогнозируется высокая летальность на фоне мутации вируса.

Общество
Готовимся к ливням: неутешительный прогноз для Крыма

Готовимся к ливням: неутешительный прогноз для Крыма

В предстоящие выходные в Крыму будет тепло, но дождливо, осадки прогнозируются со второй половины субботы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации