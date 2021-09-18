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Происшествия

Студенты попались на краже металлолома с дачи под Симферополем

54-летняя жительница крымской столицы приехала на дачу, чтобы полить цветы, но застала двоих молодых людей за кражей металлолома, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Неожиданно появившаяся хозяйка дачи спугнула парней, и они успели скрыться. Однако вскоре грабителей задержали правоохранители.

Злоумышленниками оказались двое студентов второго курса Симферопольского колледжа. Со слов подозреваемых, заметив подходящий дом, они решили похитить металлолом и выручить деньги, сдав его в пункт приема.

Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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