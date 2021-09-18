Санкции
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СНБО вводит санкции в отношении участников выборов в Госдуму России в Крыму
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении участников избирательного процесса в Госдуму России на территориях Крыма и Донбасса.
Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«Большинство санкций касаются вопросов на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а именно выборов в Госдуму России. На этих территориях Россия не имеет права проводить выборы. Санкции касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей. Эти санкции через указ президента в ближайшее время будут применены», – сообщил Данилов.
17 сентября началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму России. Основным днем голосования считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября – дополнительными. В течение трехдневного голосования должны выбрать 450 депутатов Госдумы.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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