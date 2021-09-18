Семь человек пострадали в аварии под Севастополем

Семь человек пострадали в результате столкновения нескольких автомобилей на трассе в районе Инкермана в Севастополе.

Об этом со ссылкой на региональное управление УМВД России сообщил «Новый Севастополь».

«Водитель автомобиля Hyundai 1985 года рождения совершил остановку автомобиля на правой полосе проезжей части дороги, при этом включил аварийную сигнализацию. На стоящий автомобиль Hyundai совершил наезд автомобиль Mitsubishi Pajero под управлением водителя 1987 года рождения, после чего от удара автомобиль Hyundai отбросило на противоположную сторону проезжей части дороги, на металлическое дорожное ограждение. Далее на автомобиль Mitsubishi Pajero совершил наезд автомобиль Renault под управлением водителя 1979 года рождения», – цитирует онлайн-газета замначальника пресс-службы регионального УМВД России Мария Нажа.

Она добавила, что от удара Mitsubishi Pajero отбросило на левую сторону проезжей части дороги – на металлическое дорожное ограждение.

«В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте семи и пяти лет – пассажиры автомобилей Hyundai и Renault», – пишет «Новый Севастополь». Уточняется, что дети на момент ДТП находились на задних пассажирских сидениях в бустерах, были пристегнуты штатными ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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