Курортный сезон
Развитие сюжета: «Не ищите навоз»: туристы заявили, что никогда не поедут в Крым ● «Ужасное место»: качество туристического сервиса в Крыму не меняется ● В Крыму такси по цене самолета и грязь в море шокировали туристов ● Крым может принять 8 млн туристов уже к октябрю ● Туристы оставили на память крымчанам море окурков и неприятный осадок
Российские туристы массово устремились в Крым на бархатный сезон
фото © Новости Крыма
Загрузка многих отелей в сентябре-октябре является максимальной.
Туристы из регионов РФ повально устремились на Крымский полуостров, чтобы отдохнуть в бархатный сезон.
Работники туристической отрасли отмечают повышенный спрос на размещение в крымских гостиницах, передает «Лента.Ру». Специалисты говорят, что многие отели в сентябре-октябре максимально заполнены именно в этот период.
Отмечается уровень средней загрузки в 2021 году на 10-12% выше, чем перед пандемией. Эксперты считают, что одна из главных групп туристов в период бархатного сезона – пары. Самые востребованные отели – четыре и пять звезд.
Как сообщалось, новый курортный город решили построить в Сакском районе. На западном берегу инвесторы готовы заняться строительством населенного пункта, в котором будут проживать около 50 тысяч человек. Губернатор Сергей Аксенов назвал такую идею правильной и поддержал ее.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Российские отели не соответствуют заявленным «звездам». Жалобы туристов на несоответствие российских отелей заявленному количеству «звезд» чаще всего связаны с завышенными ожиданиями – в России «звезды» присуждаются по иным критериям, нежели за границей.
«Ужасное место»: качество туристического сервиса в Крыму не меняется. Туристический сервис в Крыму оставляет желать лучшего: туристы из года в год жалуются на шум, грязь и прочие «прелести», но ничего не меняется.
В Крыму назвали самое перспективное туристическое направление. Эногастрономический туризм Крыма, как одно из самых перспективных туристических направлений, развивается и задает новые тренды в знакомстве с регионом.
В Крыму такси по цене самолета и грязь в море шокировали туристов. Туристы, побывавшие на отдыхе в Крыму, пожаловались на стоимость услуг такси, а также на забитые пляжи и грязную морскую воду. Но в целом они пришли к выводу, что Ялта — лучший курорт.
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