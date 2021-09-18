Российские туристы массово устремились в Крым на бархатный сезон

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Загрузка многих отелей в сентябре-октябре является максимальной.

Туристы из регионов РФ повально устремились на Крымский полуостров, чтобы отдохнуть в бархатный сезон.

Работники туристической отрасли отмечают повышенный спрос на размещение в крымских гостиницах, передает «Лента.Ру». Специалисты говорят, что многие отели в сентябре-октябре максимально заполнены именно в этот период.

Отмечается уровень средней загрузки в 2021 году на 10-12% выше, чем перед пандемией. Эксперты считают, что одна из главных групп туристов в период бархатного сезона – пары. Самые востребованные отели – четыре и пять звезд.

Как сообщалось, новый курортный город решили построить в Сакском районе. На западном берегу инвесторы готовы заняться строительством населенного пункта, в котором будут проживать около 50 тысяч человек. Губернатор Сергей Аксенов назвал такую идею правильной и поддержал ее.

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