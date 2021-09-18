Рецидивист похитил медь и латунь на 800 тысяч рублей в Симферополе

Директор одной из организаций в Симферополе сообщил в полицию о том, что неустановленное лицо проникло в помещение ангара, откуда тайно похитило лом цветного металла, а именно медь и латунь, причинив ущерб более 800 тыс. рублей.

Правоохранители задержали 54-летнего ранее судимого за мошенничество жителя Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Мужчина на протяжении двух месяцев, в ночное время суток, путем подбора ключа навесного замка проникал в помещение ангара, откуда похищал лом цветных металлов. Впоследствии металл сдавал, а деньги тратил на собственные нужды», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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