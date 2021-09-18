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Провальная явка в Севастополе: что произошло на самом деле
фото © Михаил Развожаев / ВКонтакте
Городская избирательная комиссия призналась в причинах произошедшего.
Севастопольский городской избирком рассказал о причинах провальной явки в 0,76%, относительно которой ранее заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова.
Оказалось, что в центральной избирательной комиссии РФ делали выгрузку из государственной автосистемы, а в Севастополе просто не успели ввести все необходимые цифры, передает «Октагон.Крым».
«Поэтому так получилось», – признались в местном избиркоме.
При этом данные на 15:00, согласно которым проголосовало 10,11% избирателей, соответствуют действительности.
Ранее Памфилова сообщила, что Севастополь оказался в аутсайдерах по явке по состоянию на 16:00.
Вчера утром в Севастополе открылись все 180 избирательных участков, на которых горожане смогут отдать свой голос за депутатов Госдумы в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Кроме того, в городе проходят довыборы депутата заксобрания по одномандатному округу № 6, а также депутатов восьми внутригородских муниципальных образований Балаклавского и Нахимовского районов.
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