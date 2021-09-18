Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 18 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных и центральных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (в г.Севастополь высокая пожарная опасность 4 класс).), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 22, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 74 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 72 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 76 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 24, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью около 15 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 75 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 75 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 23, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 20, в Сочи - 24, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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