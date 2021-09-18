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Потопы и засухи: ученый о новых водных проблемах Крыма

16:20 суббота, 18 сентября 2021
Потопы и засухи: ученый о новых водных проблемах Крыма

фото © Новости Крыма

Обильные дожди не смогут надолго обеспечить Крымский полуостров водой из-за состояния водохранилищ и водоводов, которые нуждаются в срочном ремонте.

Об этом заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, пишет «Парламентская газета». Кроме ремонта гидротехнических сооружений, необходимо изучить источники питания водохранилищ и систему подземных источников, уверен ученый.

«Чтобы избежать лишних потерь, надо отремонтировать трубы, забетонировать каналы, а лучше построить вместо них водоводы. <…> Чтобы избежать кризиса, необходимо изучить, за счет чего наполняются водохранилища, как быстро испаряется с них вода, как устроена система подземных вод и как они связаны с поверхностными водными объектами», - заявил Данилов-Данильян.

Он подчеркнул, что промедление в этом вопросе будет иметь крайне негативные последствия в виде усиления вододефицита.

В частности, уже сейчас можно наблюдать снижение дебета и минерализации многих скважин из-за слишком активного забора воды. Эти факторы, по его словам, усиливают разницу в обеспеченности районов полуострова водными ресурсами.

В частности, в степной части Крыма и на Керченском полуострове, на фоне нерационального использования воды и значительных потерь в распределительных сетях, усиливаются негативные последствия засух и маловодия.

В то же время, на Южном берегу и в речных бассейнах Северо-западного склона, наоборот, увеличиваются риски наводнений катастрофического характера.

Кроме того, здесь формируются значительные избытки воды, которые практически не используются, подчеркнул ученый. Ученый напомнил, что в советский период проблема водоснабжения полуострова была решена строительством Северо-Крымского канала.

Важно создавать новые водозаборы, накопительные емкости, прокладывать трубопроводы. В среднесрочной перспективе возможна разработка новых месторождений природных вод, а в долгосрочной необходимо создать новую концепцию управления водными ресурсами Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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