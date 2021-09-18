«Не ищите навоз»: туристы заявили, что никогда не поедут в Крым

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Жительницы Пермского края после отдыха в поселке Приморский в восточном Крыму заявили, что никогда больше не вернутся на полуостров.

Почему отпуск оказался испорченным, россияне написали в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Перед тем, как приступить к отзыву, блогер подчеркнула, что неоднократно отдыхала с семьей на российских курортах, так что ей есть с чем сравнивать.

По ее мнению, полуостров стал значительно комфортнее за счет построенного Крымского моста и трассы «Таврида».

Однако отдыхающим все равно пришлось столкнуться с рядом трудностей, связанных с неразвитой инфраструктурой. К их удивлению, после съезда с моста на новой транспортной артерии не оказалось ни кафе, ни АЗС. А на первой заправочной станции, расположенной через 100 километров, их ждала огромная очередь.

Чтобы не заглохнуть где-то по дороге, туристка рекомендует путешественникам, отправляясь в Крым, запастись не только топливом, но и едой, а также питьем.

Цены на полуострове также не вызвали положительных эмоций у гостей. Если в Туапсинском районе за 100 граммов шашлыка из свинины курортники платили около 100 рублей, то в Феодосийском районе за такую же порцию пришлось отдать 180 рублей.

«Совершив эту поездку, мы с мужем решили, что на наш век Крыма хватит. Медузы, комары и завышенные цены не вдохновили повторить вояж», — заключила пермячка.

Правда, нашлись в отдыхе на крымском берегу и плюсы: курортники почти каждый день могли любоваться дельфинами, которые вызывали у них восторг.

Некоторые из недочетов, внимание на которые обратили гости полуострова, будет исправлены в ближайшее время, сообщили ForPost в пресс-службе министерства экономического развития. На крымской части трассы «Таврида» появятся несколько современных многофункциональных комплексов, где автомобилисты смогут не только заправляться, но и останавливаться на отдых — два из них уже введены в эксплуатацию. Также в рамках инвестсоглашения построят 11 двухсторонних автозаправочных станций.

Представители крымского турбизнеса в беседе с ForPost отметили, что замечания туристки далеко не все справедливы, учитывая то, что Крым только начинает обживаться инфраструктурными объектами.

«Москва не сразу строилась и не сразу все устроилось. У нас есть большие скачки в развитии — это Крымский мост, новый терминал аэропорта, тепловые электростанции, трасса «Таврида». Все будет развиваться, но нужно время», — объясняет председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова.

Что же касается комаров и медуз — они везде одинаковые, поэтому, отправляясь на отдых, нужно настраивать себя на позитив, посоветовала наша собеседница.

«Настраиваться необходимо на отдых, на получение ярких впечатлений, чтобы увидеть красоты и многогранность Крыма, а не выискивать в поле кучку навоза», — заключила отельер.

В тексте использованы материалы: Форпост

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