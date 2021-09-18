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Общество

На Крым идет арктический фронт

14:46 суббота, 18 сентября 2021
На Крым идет арктический фронт

фото © Новости Крыма

В субботу и воскресенье на территории Крыма ожидается теплая и немного дождливая погода.

Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В выходные в Крыму будут господствовать атмосферные фронтальные разделы, пришедшие с северо-запада. На территории полуострова пройдут кратковременные дожди, которые усилятся в начале недели.

18 и 19 сентября будет еще достаточно тепло, от +21 до +27 градусов. Ночью +8...+13, на побережье +14... +19.

«Уже в понедельник ожидается прохождение арктического фронта. Температура воздуха значительно понизится. Ночью +5... +10 градусов, днем +12... +17», — рассказала дежурный синоптик.

В Гидрометцентре уточнили, что погодные изменения станут более заметны к вечеру 20 сентября.

В тексте использованы материалы: Форпост

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