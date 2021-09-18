Общество
На Крым идет арктический фронт
фото © Новости Крыма
В субботу и воскресенье на территории Крыма ожидается теплая и немного дождливая погода.
Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
В выходные в Крыму будут господствовать атмосферные фронтальные разделы, пришедшие с северо-запада. На территории полуострова пройдут кратковременные дожди, которые усилятся в начале недели.
18 и 19 сентября будет еще достаточно тепло, от +21 до +27 градусов. Ночью +8...+13, на побережье +14... +19.
«Уже в понедельник ожидается прохождение арктического фронта. Температура воздуха значительно понизится. Ночью +5... +10 градусов, днем +12... +17», — рассказала дежурный синоптик.
В Гидрометцентре уточнили, что погодные изменения станут более заметны к вечеру 20 сентября.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Готовимся к ливням: неутешительный прогноз для Крыма. В предстоящие выходные в Крыму будет тепло, но дождливо, осадки прогнозируются со второй половины субботы.
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На Крым идет арктический фронт
В субботу и воскресенье на территории Крыма ожидается теплая и немного дождливая погода.
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