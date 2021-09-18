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Происшествия

На Южном берегу в горах застряли двое туристов

17:48 суббота, 18 сентября 2021
Ялта
На Южном берегу в горах застряли двое туристов

фото © Новости Крыма

Двух человек спасли в горах Большой Ялты, во время прогулки они сбились с пути и оказались на труднодоступном участке.

Об этом рассказали в республиканском главке МЧС. Инцидент произошел накануне вечером в районе скалы «Зуб Морчеки». Выручать застрявших на опасном склоне туристов пришлось крымским спасателям.

«Спасенных вывели в безопасное место, в медицинской помощи они не нуждались, - отметили в МЧС.

- Спасатели напоминают жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов. Во время регистрации в подразделениях поисково-спасательной службы помогут подготовиться к туристическому походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте». Как ранее сообщалось, накануне ночью в Большой Ялте мужчина сорвался с обрыва в районе Крестовой горы.

По информации спасателей, он получил различные травмы и не мог самостоятельно передвигаться, поэтому с горного склона в больницу его эвакуировали сотрудники МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристка из Магадана не смогла спуститься с Аю-Дага без помощи МЧС. Вчера в 18:25 на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что в районе горы Аю-Даг заблудилась женщина.

В горах Крыма спасли троих туристов. В первом случае спасатели помогли женщине, которой неожиданно стало плохо в районе бухты села Веселое.

Туристы с ребенком ночью потерялись в районе горы Бойка в Крыму. В районе села Соколиное двое взрослых и один четырехлетний ребенок заблудились в лесу.

Четверо детей и четверо взрослых из Москвы заблудились в горах Крыма. Спасатели эвакуировали группу туристов из Москвы, которые заблудились в горах Крыма.

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