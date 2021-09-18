Происшествия
На Южном берегу в горах застряли двое туристов
фото © Новости Крыма
Двух человек спасли в горах Большой Ялты, во время прогулки они сбились с пути и оказались на труднодоступном участке.
Об этом рассказали в республиканском главке МЧС. Инцидент произошел накануне вечером в районе скалы «Зуб Морчеки». Выручать застрявших на опасном склоне туристов пришлось крымским спасателям.
«Спасенных вывели в безопасное место, в медицинской помощи они не нуждались, - отметили в МЧС.
- Спасатели напоминают жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов. Во время регистрации в подразделениях поисково-спасательной службы помогут подготовиться к туристическому походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте». Как ранее сообщалось, накануне ночью в Большой Ялте мужчина сорвался с обрыва в районе Крестовой горы.
По информации спасателей, он получил различные травмы и не мог самостоятельно передвигаться, поэтому с горного склона в больницу его эвакуировали сотрудники МЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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На Южном берегу в горах застряли двое туристов
Двух человек спасли в горах Большой Ялты, во время прогулки они сбились с пути и оказались на труднодоступном участке.
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