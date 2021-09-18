Происшествия
Крымский инвалид получил угрозы после жалобы Аксенову
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Житель Сакского района обратился к губернатору в связи с тем, что ему выделили непригодную для проживания квартиру.
После обращения к главе Крыма Сергею Аксенову инвалид первой группы из Сакского района Николай Критский получил угрозы от местных чиновников. Об этом он рассказал в своем видеообращении, распространенном в соцсетях.
Мужчина пожаловался губернатору на то, что администрация предоставила ему квартиру, непригодную для проживания. В ней не оборудовано водоснабжение, а от протекающего потолка отваливаются отделочные материалы. Кроме того, в помещениях практически не выполнен никакой ремонт. По словам Николая, его вынудили подписать договор еще до того, как он увидел свое будущее жилье. А теперь администрация заявляет, что мужчина сам виноват в том, что квартира находится в таком состоянии.
«Я просто хочу чтобы эта запись была распространена как можно дальше, чтобы понимали как работает наша местная администрация, угрожает, если ты пытаешься обратиться куда-то выше, пытаются ставить на место, мол, за то, что ты обратился к главе Крыма. Поверьте, я обращусь еще не один раз и меня это никак не остановит», - заявил житель поселка Столбовое.
Вчера в пресс-службе крымского Следкома сообщили, что инициирована проверка в связи с изложенными Николаем фактами.«Изначально квартира выглядела неплохо, хотя видно было, что она нуждается в ремонте. Но того, что я показал на фотографиях, не было. Это все началось после дождей, все это повылазило, прорвало старые трубы», - объясняет крымчанин.
Мужчина настроен решительно и планирует обращаться в вышестоящие инстанции до тех пор, пока его проблему не решат.
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