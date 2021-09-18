Крымский инвалид получил угрозы после жалобы Аксенову

фото © соцсети

Житель Сакского района обратился к губернатору в связи с тем, что ему выделили непригодную для проживания квартиру.

После обращения к главе Крыма Сергею Аксенову инвалид первой группы из Сакского района Николай Критский получил угрозы от местных чиновников. Об этом он рассказал в своем видеообращении, распространенном в соцсетях.

Мужчина пожаловался губернатору на то, что администрация предоставила ему квартиру, непригодную для проживания. В ней не оборудовано водоснабжение, а от протекающего потолка отваливаются отделочные материалы. Кроме того, в помещениях практически не выполнен никакой ремонт. По словам Николая, его вынудили подписать договор еще до того, как он увидел свое будущее жилье. А теперь администрация заявляет, что мужчина сам виноват в том, что квартира находится в таком состоянии.

«Я просто хочу чтобы эта запись была распространена как можно дальше, чтобы понимали как работает наша местная администрация, угрожает, если ты пытаешься обратиться куда-то выше, пытаются ставить на место, мол, за то, что ты обратился к главе Крыма. Поверьте, я обращусь еще не один раз и меня это никак не остановит», - заявил житель поселка Столбовое.

Вчера в пресс-службе крымского Следкома сообщили, что инициирована проверка в связи с изложенными Николаем фактами.«Изначально квартира выглядела неплохо, хотя видно было, что она нуждается в ремонте. Но того, что я показал на фотографиях, не было. Это все началось после дождей, все это повылазило, прорвало старые трубы», - объясняет крымчанин.

Мужчина настроен решительно и планирует обращаться в вышестоящие инстанции до тех пор, пока его проблему не решат.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Киев ответил на обвинения РФ в диверсии в Крыму. Россия обвиняет украинскую разведку в организации диверсии с подрывом газопровода в Крыму. МИД считает заявление РФ провокацией.

Экс-гендиректору ялтинского винзавода «Массандра» ужесточили подозрение. Речь скорее всего идет о мэре Ялты Павленко.

Участников «крымской весны» предупредили, что на них открыта охота в Европе. Ряд стран-участниц «Крымской платформы» организовали заговор, суть которого состоит в охоте на участников «Крымской весны».

Аксенов сделал громкое заявление о своей возможной отставке. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал два условия, при которых он может покинуть свой пост: это решение президента России или решение крымчан на выборах.