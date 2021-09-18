Крымская молодежная лига КВН проведет выборы самого смешного

Крымская молодежная лига КВН выберет лучшего комика в республике. «Крымская юмористическая битва: кто здесь самый смешной?» пройдет с 1 октября до середины декабря, сообщили организаторы соревновательного проекта.

«В проекте смогут принять участие люди от 14 до 35 лет (старшеклассники, студенты, работающая молодежь), проживающие в любом из городов и поселков Крыма, желающие проявить себя в юморе и отправившие заявку на участие до 26 сентября 2021 года», – уточнили организаторы.

«Крымская юмористическая битва» пройдет в два этапа. На первом этапе состоятся 5 отборочных туров – районных мероприятий в крупных городах на севере, юге, западе, востоке и в центре Республики Крым (точный график отборочных концертов с указанием городов появится позже). Победители отборов попадут в финал, который состоится в Симферополе.

Опытные и начинающие комики полуострова, по условиям битвы, смогут проявить себя в трех направлениях: командные юмористические выступления (такие, как «визитная карточка», миниатюра, СТЭМ), индивидуальные юмористические выступления (такие, как стендап) или юмористическое видео (короткометражка, скетч, пародия на рекламу и др.).

Победители битвы в качестве приза получат (в зависимости от возраста) путевку на XI Международный фестиваль детских команд КВН, который пройдет в сентябре 2022 года в Анапе, или XXXIII Международный фестиваль команд КВН в Сочи, который состоится в январе 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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