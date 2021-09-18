Крым и Никарагуа решили плотно сотрудничать

Республика Крым и Республика Никарагуа подготовили необходимые документы для подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве. Документ будет подписан в ближайшее время.

Об этом было объявлено на встрече в Симферополе главы Крыма Сергея Аксенова и чрезвычайного и полномочного посла Никарагуа в Российской Федерации Альбы Асусены Торрес Мехия.

«Рамочное соглашение, которое общими усилиями было подготовлено, заложит основу в развитие наших двусторонних отношений, несмотря на географическое расположение наших государств», – сообщил на встрече почетный консул Никарагуа в Крыму Олег Белавенцев.

Посол Никарагуа передала Аксенову пакет документов для подписания соглашения. Глава Крыма в свою очередь поблагодарил Альбу Асусену Торрес Мехия за организацию недавнего визита представителей Крыма в Никарагуа. «Визит нашей делегации был успешным. Спасибо за встречу. Готовы к плодотворному сотрудничеству», – сказал Аксенов.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщил, что Крым присоединится к празднованию 200-летия независимости Никарагуа. Будет организована фотовыставка, материалы для которой передала никарагуанская сторона. Также пройдет торжественное собрание и прием с участием руководства республики и общественности Крыма, посвященные празднику.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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