Власть
Кадыров оплатил штраф по делу о «недоносительстве» 10-рублевыми монетами
Крымский гражданский журналист Айдер Кадыров оплатил штраф в размере 30 тыс. рублей по делу о «недоносительстве» 10-рублевыми монетами, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».
«Погасить штраф Айдеру Кадырову помогли крымскотатарские активисты, собравшие в короткие сроки нужную сумму, традиционно, в эквиваленте 10-рублевых монет», – сказано в сообщении.
Сам Кадыров, несмотря на оплату штрафа, по-прежнему считает решение о штрафе Нижнегорского районного суда Крыма «несправедливым».
«Все эти судебные дела в отношении меня и остальных крымских татар являются сфабрикованными. Некоторые люди находятся в тюрьмах, некоторые платят штрафы по административному или уголовному делу», – сказал Кадыров.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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