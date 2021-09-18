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Власть

Кадыров оплатил штраф по делу о «недоносительстве» 10-рублевыми монетами

12:54 суббота, 18 сентября 2021

Крымский гражданский журналист Айдер Кадыров оплатил штраф в размере 30 тыс. рублей по делу о «недоносительстве» 10-рублевыми монетами, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

«Погасить штраф Айдеру Кадырову помогли крымскотатарские активисты, собравшие в короткие сроки нужную сумму, традиционно, в эквиваленте 10-рублевых монет», – сказано в сообщении.

Сам Кадыров, несмотря на оплату штрафа, по-прежнему считает решение о штрафе Нижнегорского районного суда Крыма «несправедливым».

«Все эти судебные дела в отношении меня и остальных крымских татар являются сфабрикованными. Некоторые люди находятся в тюрьмах, некоторые платят штрафы по административному или уголовному делу», – сказал Кадыров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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