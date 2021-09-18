Часы Путина на видео с голосованием показывали 10-е число

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Часы президента России Владимира Путина на видеозаписях и фотографиях, на которых он запечатлен, как утверждается, в момент голосования на выборах в Госдуму, показывают 10-е число.

На это обратил внимание телеканал «Настоящее время».

Путин в распространенном Кремлем 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, видео говорит, что проголосовал дистанционно, поскольку находится на самоизоляции из-за случаев коронавирусной инфекции в его окружении. Журналисты отмечают, что возможности голосовать онлайн досрочно на выборах нет, а 10 сентября Путин еще не находился на карантине.

На других видео и фото, которые пресс-служба Кремля распространила 17 сентября, тоже видно, что часы Путина показывают 10-е число. В частности, речь идет о фото с онлайн-совещания лидеров стран ШОС, которое прошло именно 17-го, а не 10-го числа.

Кремль пока не комментировал показания часов президента. Как пишет «Настоящее время», дата на часах Путина отстает на 7 дней и на фото с других мероприятий.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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