Арт-кластер «Таврида» нанес вред перелетным птицам

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Организаторы мероприятия лишили пернатых привычной кормовой базы и открытого пространства.

Арт-кластер «Таврида», действующий в районе Судака, навредил перелетным птицам, которые традиционно останавливались и питались в этом месте. Об этом рассказал сотрудник Карадагской научной станции Михаил Бескаравайный.

Дело в том, что пространство между мысами Алчак и Меганом, где расположился фестиваль, всегда было пристанищем для пернатых, так как их привлекало открытое пространство и наличие еды. И если летом туристы не мешали птицам, то постоянно базирующийся там кластер вынудит их менять маршруты.

Орнитолог отметил, что катастрофы в этих изменениях нет, но вред животному миру причинен. В частности, разрушаются естественные биотопы: например, травяной покров степных участков.

По словам эксперта, речь идет о таких видах птиц, цапли, кулики, чайки, утки, а также краснокнижные казарки. А зимующие пернатые раньше переживали холода именно в этой бухте.

В тексте использованы материалы: Форпост

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