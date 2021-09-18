Потоп в Крыму
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Аксенов назвал дату начала выплат пострадавшим от летних наводнений
Распоряжение о выделении средств на компенсационные выплаты пострадавшим от летних наводнений в Крыму подписано председателем правительства РФ.
Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.
«Это касается выплат в размере 6 тысяч рублей за 1 квадратный метр жилых помещений, поврежденных в результате ЧС в июне-июле 2021 года. Также за счет данных средств и средств бюджета республики будут выплачены компенсации гражданам за утраченное (аварийное) жилье в Ялте, Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах. Выплаты начнутся со среды 22 сентября», – написал Аксенов.
Дожди и ливни накрыли полуостров в середине июня. По данным главного управления МЧС по Республике Крым, всего в зоне подтопления оказалось более 600 зданий, из которых 50 – это социально значимые объекты. Всего от летних наводнений пострадал 41 населенный пункт в пяти муниципалитетах.
Федеральные выплаты были анонсированы после первых потопов в Керчи и Ялте в июне.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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