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Потоп в Крыму

Аксенов назвал дату начала выплат пострадавшим от летних наводнений

15:37 суббота, 18 сентября 2021

Распоряжение о выделении средств на компенсационные выплаты пострадавшим от летних наводнений в Крыму подписано председателем правительства РФ.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

«Это касается выплат в размере 6 тысяч рублей за 1 квадратный метр жилых помещений, поврежденных в результате ЧС в июне-июле 2021 года. Также за счет данных средств и средств бюджета республики будут выплачены компенсации гражданам за утраченное (аварийное) жилье в Ялте, Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах. Выплаты начнутся со среды 22 сентября», – написал Аксенов.

Дожди и ливни накрыли полуостров в середине июня. По данным главного управления МЧС по Республике Крым, всего в зоне подтопления оказалось более 600 зданий, из которых 50 – это социально значимые объекты. Всего от летних наводнений пострадал 41 населенный пункт в пяти муниципалитетах.

Федеральные выплаты были анонсированы после первых потопов в Керчи и Ялте в июне.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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