Журналист из Киева: крымчане не поменялись ментально

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Независимый украинский журналист Павел Кухаркин только вернулся из большой поездки по Крыму.

Своими впечатлениями он поделился на своем YouTube-канале.

«Объехав весь Крым, я не заметил факта дискриминации языка. По факту, там как было, так и осталось: кто может общаться на украинском языке, тот свободно это делает. Кто на нем не говорил, тот и не стал», — развенчал он другой миф.

По его словам, украинский язык на полуострове встречается повсюду. К примеру, в центре Севастополя открыто работают кафе «Львивська кава» и ресторан «Борщок». Кстати, в этом ресторане он общался с официантами на украинском языке, и те ему охотно отвечали.

Негативные впечатления остались у киевлянина лишь от посещения Коктебеля, где ночевка в отеле по цене оказалась сравнима с Ялтой. Так за 5 тысяч рублей турист получил на сутки номер с плохим wi-fi и одной розеткой, а также претензии от менеджера, почему клиент заселяется в 11 часов вечера.

Из этого украинец сделал вывод, что при гигантских инфраструктурных обновлениях сами крымчане за семь лет так и не поменялись ментально.

Кадровый голод — это основная проблема курортного сезона в Крыму, сказала председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова.

Если раньше десятилетиями 30-40% сезонных работников составляли граждане Украины, то теперь из-за ковидных ограничений большинство из них не смогли приехать в Крым.

«С России едут люди, не настроенные на работу. Я сама отельер, и утром встаю с мыслью: за кого придется сегодня выходить? Официант скажет, что заболел, или горничная не появится на смене?» — посетовала собеседница.

По ее мнению, выход один — уже в ноябре начать подбор персонала среди учащихся профильных колледжей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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