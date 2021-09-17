Общество
Журналист из Киева: крымчане не поменялись ментально
фото © pixabay.com
Независимый украинский журналист Павел Кухаркин только вернулся из большой поездки по Крыму.
Своими впечатлениями он поделился на своем YouTube-канале.
«Объехав весь Крым, я не заметил факта дискриминации языка. По факту, там как было, так и осталось: кто может общаться на украинском языке, тот свободно это делает. Кто на нем не говорил, тот и не стал», — развенчал он другой миф.
По его словам, украинский язык на полуострове встречается повсюду. К примеру, в центре Севастополя открыто работают кафе «Львивська кава» и ресторан «Борщок». Кстати, в этом ресторане он общался с официантами на украинском языке, и те ему охотно отвечали.
Негативные впечатления остались у киевлянина лишь от посещения Коктебеля, где ночевка в отеле по цене оказалась сравнима с Ялтой. Так за 5 тысяч рублей турист получил на сутки номер с плохим wi-fi и одной розеткой, а также претензии от менеджера, почему клиент заселяется в 11 часов вечера.
Из этого украинец сделал вывод, что при гигантских инфраструктурных обновлениях сами крымчане за семь лет так и не поменялись ментально.
Кадровый голод — это основная проблема курортного сезона в Крыму, сказала председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова.
Если раньше десятилетиями 30-40% сезонных работников составляли граждане Украины, то теперь из-за ковидных ограничений большинство из них не смогли приехать в Крым.
«С России едут люди, не настроенные на работу. Я сама отельер, и утром встаю с мыслью: за кого придется сегодня выходить? Официант скажет, что заболел, или горничная не появится на смене?» — посетовала собеседница.
По ее мнению, выход один — уже в ноябре начать подбор персонала среди учащихся профильных колледжей.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые нашли редчайшую коллекцию золотых украшений в Крыму. Ученые Крымского федерального университета (КФУ) обнаружили редчайшую коллекцию украшений аланской знати III века в могильнике под Симферополем.
В Крыму пообещали построить современный велотрек. Власти Ялты определили участок под строительство современного велотрека, построить новый спортивный объект планируют к 2025 году.
Ученые предрекли смерть 10 миллионов человек из-за климатических изменений. Ужасающее предупреждение о 10 миллионах смертей поступило от ученых. Этот прогноз сбудется, если мировые лидеры будут бездействовать на фронте борьбы с изменением климата.
Опубликован доклад гендиректора ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму. На официальном сайте ЮНЕСКО опубликован доклад генерального директора ЮНЕСКО 212-й сессии Исполнительного совета по мониторингу ситуации в Крыму.
В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса
За 16 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.
Франция не признает российские выборы в Крыму
Франция не признает легитимность предстоящих выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, поскольку не считает полуостров частью России.
Какой сегодня праздник 17 сентября фото
Сегодня, 17 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Пропавшую крымчанку нашли мертвой
В Крыму найден труп 31-летней крымчанки. Ранее в социальной сети появились сообщения о том, что девушка 10 сентября ушла из дома в неизвестном направлении.
14 сентября
В начале следующей недели в Крыму сильно похолодает
22 часа назад
Крымчане считают, что коронавирус создан искусственно
Автомобильный сайт «Дром» поинтересовался мнением о происхождении коронавируса.