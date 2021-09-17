Застройку парка Победы в Севастополе скроют новым храмом

Состоялась торжественная церемония закладки будущего сооружения.

В парке Победы в Севастополе состоялась церемония закладки камня в основание будущего храма. Об этом сообщил Telegram-канал ForPost.

Объект будет возведен прямо напротив отеля «Аквамарин». Один из первых кирпичей в фундамент заложил девелопер Павел Лебедев. На торжественном мероприятии также присутствовали вице-губернатор Алексей Парикин, председатель заксобрания города Владимир Немцев и сенатор местного парламента Сергей Колбин.

Напомним, что один из земельных участков на территории парка Победы был выставлен на продажу под застройку. 74 сотки земли оценили в 76 миллионов рублей.

Непосредственно рядом с этим участком под видом реабилитационного учреждения были построены апартаменты, которые два года назад продавались по цене от 86 до 118 тысяч рублей за «квадрат». Тогда дерибан земли в парке вынудил горожан выйти на митинги и протесты, но это не остановило строительство.

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