Воды в питающих Симферополь водохранилищах хватит на два года

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Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что Симферополь полностью обеспечен водой – запасов в водохранилищах хватит на два года, а подземные источники дают до 130 тыс кубометров воды.

Об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Сейчас с точки зрения осадков и погодных условий, никаких угроз республике нет. Все водохранилища наполнены. Все планы, которые были с федеральным правительством утверждены, все в процессе находятся, мы все вопросы решаем, – сказал Аксенов. – В Симферополь в общей сложности из подземных источников будет подаваться больше 130 тыс кубометров воды, при потреблении 150 – 155 тыс (кубометров) этого будет более чем достаточно. Тем более в водохранилищах на сегодняшний день более чем двухгодичный запас воды находится».

По его словам, в октябре на полную мощность будет запущен Бештерек-Зуйский водозабор. Сейчас проводится техническая прокачка воды.

«У нас 9 скважин уже подготовлены, оборудованы. Техническая прокачка воды идет. Плановый запуск с 1 по 15 октября. Песок шел, покупали специальные фильтры, – отметил Аксенов. – Как только вода приобретет нормальную консистенцию, можно будет подавать в систему водоснабжения. В общем с 1 по 15 октября получим дополнительно 20 тыс кубометров воды».

Он напомнил, что будут построены два дополнительных водохранилища – в Симферополе на 15 млн кубометров воды и в Алуште на 8 млн кубометров воды. Сейчас ведется работа по технико-экономическому обоснованию строительства.

Ранее сообщалось, что федеральные власти направят в Крым еще 2,3 млрд рублей для обеспечения стабильного водоснабжения региона, из них 940 млн будет направлено на реконструкцию тоннельного водовода на Южном берегу Крыма. 1,36 млрд рублей пойдут на капремонт водовода в Симферопольском районе.

В октябре 2020 года правительство России утвердило план по комплексному решению проблемы вододефицита на Крымском полуострове. Тогда заявленный объем финансирования составил 50 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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