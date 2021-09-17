Власти России утвердили перенос выходных в праздничные периоды 2022 года

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Российское правительство утвердило перенос выходных дней в 2022 году.

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передает телеканал RT.

«Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта», – говорится в сообщении.

Новогодние праздники продлятся десять дней с 31 декабря по 9 января, майские – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Трехдневные выходные периоды будут в марте (с 6-го по 8-е число), июне (с 11-го по 13-е) и ноябре (с 4-го по 6-е).

16 октября 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, объявляющее 31 декабря 2021 года выходным днем.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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