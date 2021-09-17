В Симферополе ограбили скорую помощь

Сумму ущерба заявительница – сотрудник одного их симферопольских медицинских учреждений оценила в 23 тысячи рублей.

По горячим следам правоохранители задержали 21-летнего крымчанина, который сознался в содеянном, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что задержанный, проходя по улице, увидел стоящую во дворе подстанции машину скорой помощи и воспользовавшись тем, никого не было рядом, похитил из салона сумку. При этом похищенный мобильный телефон мужчина продал в комиссионный магазин, а медицинский тонометр просто выбросил в мусорный бак.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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