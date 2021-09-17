В Севастополе мужчина ударил по голове кружкой свою подругу

В Севастополе полиция задержала мужчину, который во время конфликта ударил свою приятельницу по голове керамической кружкой, сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, пара начала ссориться во время общего застолья. После словесной перепалки мужчина схватил со стола керамическую кружку и нанес ею удар по голове своей подруги. После получения травмы потерпевшая обратилась в медицинское учреждение и в полицию.

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