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Происшествия

В Севастополе мужчина ударил по голове кружкой свою подругу

В Севастополе полиция задержала мужчину, который во время конфликта ударил свою приятельницу по голове керамической кружкой, сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, пара начала ссориться во время общего застолья. После словесной перепалки мужчина схватил со стола керамическую кружку и нанес ею удар по голове своей подруги. После получения травмы потерпевшая обратилась в медицинское учреждение и в полицию.

Против 35-летнего севастопольца возбудили уголовное дело, ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительница Севастополя обокрала супруга и детей. В Севастополе жительница Балаклавы украла деньги у собственного мужа и детей.

В Симферополе задержали женщину, угорожавшую убийством родственникам. К участковым уполномоченным полиции за помощью обратилась 38-летняя местная жительница.

В Евпатории поймали сибиряка с поддельными деньгами. 27-летний житель Иркутской области заказал через интернет фальшивые купюры и приехал в Крым, чтобы сбыть их.

В Крыму зафиксирован всплеск мошенничеств с помощью Telegram. Сегодня наибольшему риску мошенничества клиенты банков подвергаются в социальных сетях и мессенджерах. В частности, это касается пользователей Telegram.

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