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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса

10:02 пятница, 17 сентября 2021
В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса

фото © gazetauzao.ru

За 16 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 16 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 237 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 179 выявлены при обращении за медицинской помощью, 58 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5373 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 260 человек, выздоровевших за весь период – 64 883 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снова рост числа заболевших: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом, умерли шестеро больных, сообщает пресс-служба правительства города.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 15 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая новой коронавирусной инфекции.

В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса. За 14 сентября на территории Крыма зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции.

Пациентам инфекционки Севастополя предлагают салфетки вместо душа. Пациенты инфекционного отделения первой городской больницы Севастополя жалуются в соцсетях на отвратительные условия, в которых им приходится лечиться.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса

За 16 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.

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