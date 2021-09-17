Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины «Спутника V» ● Снова рост числа заболевших: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса ● Кабмин Украины установил новые карантинные нормы при въезде из Крыма
В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса
фото © gazetauzao.ru
За 16 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 16 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 237 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 179 выявлены при обращении за медицинской помощью, 58 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5373 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 260 человек, выздоровевших за весь период – 64 883 человека», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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