Уволен директор Музея обороны Севастополя

Решением министра культуры Российской Федерации Бориса Любимова с поста директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя снят Александр Барков.

Об этом журналистам сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Я разговаривал с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Принято решение – господин Барков сегодня оставит свой пост», – сказал глава города. Он отметил, что накануне к нему поступило письмо от уволенных руководителем музея сотрудников, и информация в нем стала для него «откровением».

«С учетом того, что мы в ковид старались максимально сохранить каждого человека, определяли, какие деньги выделить из бюджета для поддержки региональных театров, музеев, уберечь наших людей, – принимать такое решение, причем такое массовое, ни с кем не обсуждая и не согласовывая, это, конечно какое-то преступление», - отметил он.

Днем ранее прокуратура Севастополя сообщила о начале проверки законности многочисленных увольнений в одном из самых знаковых федеральных госучреждений города – Музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя.

«Будет дана оценка деятельности работодателя при принятии решения об увольнении работников учреждения, своевременность проведения расчетов при осуществлении выплат в связи с увольнением, выдаче документов и соблюдения других гарантированных федеральным законодательством прав», – уточнила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Кузьменко.

Проверка инициирована по публикациям в СМИ, содержащим информацию о нарушении трудовых прав работников учреждения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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