Стендап-комик из Крыма стал звездой шоу «Лучше всех»

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Талантливый стендап-комик Володя Солодков, который буквально «порвал» публику в программе Максима Галкина на Первом канале, должен вырасти, как и все дети.

Серьезные гормональные препараты, которые Володя получает с двух лет, тормозят его рост. Но уже в ближайшее время медики начнут снижать дозы, чтобы юный актер мог успеть вырасти к своим 18-ти годам.

— Рост его замедляют лекарства, которые мы, увы, не можем бросить пить, потому что будет ухудшение. В Москве нам подобрали генный препарат, который еще не испытали на детях. Собрали консилиум и разрешили нам его вводить. И, слава богу, мы достигли стадии ремиссии. И уже одной ногой к тому, чтобы начать сбрасывать всю химию.

Сейчас должно быть все хорошо. Такие дети очень быстро вырастают. Главное, успеть до 18 лет, пока не закрылись зоны роста,- рассказала «КП-Крым» мама мальчика Елена Солодкова.

Володя родился абсолютно здоровым ребенком. Но в два года, когда у мальчика начали прорезываться зубы, иммунная система дала сбой — вместе с температурой стали болеть колени, воспалились и опухли суставы. Врачи диагностировали ювенильный ревматоидный артрит и назначили препараты генной инженерии.

— Раньше в больницах мы практически жили. В первый год болезни мы там находились 10 месяцев. Мы приезжали домой, могли переночевать, потом становилось плохо и мы опять уезжали в больницу… Было тяжело, у Володи даже случился анафилактический шок. Но доктор вовремя заметил и просто вытащил его с того света. Нам это лекарство запретили, но другого препарата просто не существовало, — вспоминает мама мальчика.

Сегодня у десятилетнего комика насыщенная творческая жизнь. Каждый месяц он участвует в театральной поставке «Калиф Аист» керченского театра им. Пушкина, а недавно снялся в рекламе местного клуба настольных игр. При этом еще в 7 лет Володе всерьез предлагали стать аниматором в одной из детских студий.

— Вова говорит: когда я на сцене, то я смотрю на людей иначе. Обычно я смотрю на них снизу вверх. А на сцене — сверху вниз. На сцене я чувствую себя выше, — рассказывает Елена.

Дома у Володи есть тетрадь с его детскими цитатами. Записывать их мама начала, когда парню было всего 2,5 года. Уже тогда он поражал окружающих необычайно взрослыми мыслями.

— Он мне как-то сказал: «мама, мне порой кажется, что наша жизнь это книга, и когда мы делаем какое-то движение, страничка переворачивается. Попадал в точку, даже не осознавая этого, — рассказывает Елена.

Мама мальчика признается: ее сын любит сцену и верно идет к цели — сняться в большом кино.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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