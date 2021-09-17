Стало известно, что уничтожит медицину Севастополя

В медиа прозвучало предложение устроить отечественному здравоохранению радикальную перетряску, в частности, начать с приватизации большинства государственных клиник.

Предполагается, что это позволит привлечь международные частные инвестиции, при условии, что государство гарантирует адекватную оплату медицинских услуг.

Предложение было изложено в статье выпускника Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, хирурга по образованию, медиапродюсера Юрия Гусакова «Радикальная реформа здравоохранения: возможный сценарий».

СМИ обратились к экс-руководителю здравоохранения Севастополя Виктору Пологову, который сейчас как раз трудится в частной клинике, с просьбой оценить последствия подобной инициативы для здравоохранения в России в целом и в Севастополе в частности.

«Это попросту развалит даже то, что осталось. Такие заявления хороши в качестве трепа на улицах», — резко отреагировал эксперт на предложение о приватизации клиник.

По его словам, инвестор всегда оценивает и пойдет финансировать только рентабельные проекты, чего у нас нет и в помине.

«Вы пройдитесь по больницам, и вы поймете, что у нас, скажем, на треть пациентами сегодня заняты койки по социальным, а не по медицинским показаниям: можно уже выписать, но его некуда, а служб, которые занимались бы уходом, просто нет. Инвестору они не нужны, за него (такого пациента, — прим.) никто не заплатит», — пояснил Пологов.

По его мнению, изменение формы собственности больниц не является принципиальным вообще.

В качестве примера он привел медицину США, где 80% больниц — это неприбыльные предприятия, получающие компенсацию от государства.«Суть не в том, кто собственник, а суть в том, в каком режиме учреждение работает», — добавил Пологов.

По мнению эксперта, проблему отечественного здравоохранения, в том числе и севастопольского, нужно решать путем создания реабилитационных учреждений, чтобы оказание медицинской помощи было отделено от последующего восстановления.

«И второе, но это даже в первую очередь, нужно привести тарифы в соответствие с фактическими затратами, в том числе с учетом приобретения оборудования и содержания заведений», — предлагает доктор, пояснив, что нынешние тарифы ОМС не предусматривают приобретение медучреждениями оборудования, а сама процедура его покупки сложна и забюрократизирована.

В тексте использованы материалы: Форпост

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