Происшествия
Собаку, которая потерялась в московском аэропорту и не долетела до Крыма, нашли
Собаку по имении Ева, которая потерялась у семьи, собиравшейся в путешествие в Симферополь, поймали на территории аэропорта Домодедово спустя 6 дней, сообщила хозяйка питомца Екатерина Безручко.
По словам Екатерины, вчера, 15 сентября, она вернулась из Симферополя в Москву, чтобы лично подключиться к поискам Евы, которые, к сожалению, не увенчались успехом.
«Работали с кинологами, ловцом и небезразличными людьми... в итоге, пришли к выводу обустроить ей место, там где она чаще всего бывает», - написала Екатерина.
Хозяйка оставила рядом с будкой свою толстовку, чтобы собака почувствовала знакомый запах и немного успокоилась. Планировали следить за ее перемещениями по камерам, чтобы не спугнуть. «Сегодня, около 4 утра Евочку поймали! Наш план с толстовкой сработал. Малышка вышла на мой запах и сотрудникам, которые в тот момент находились рядом, удалось ее поймать», - пишет хозяйка Евы.
По ее словам, малышку накормили и выгуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо.
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