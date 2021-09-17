Российские отели не соответствуют заявленным «звездам»

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Жалобы туристов на несоответствие российских отелей заявленному количеству «звезд» чаще всего связаны с завышенными ожиданиями – в России «звезды» присуждаются по иным критериям, нежели за границей.

Но иногда гостиницы действительно идут на обман, сообщил «Известиям» глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

«Например, случается мелкий обман с целью конкурентного преимущества: гостиница «три звезды» рекламирует себя как «четверку», сохраняя цены «трешки», – отметил эксперт.

Но, как объяснил Мохов, даже вопиющее несоответствие по «звездности» необязательно представляет собой специальное введение в заблуждение. «Бывает и так, что проверка Ростуризма выявляет, например, гостиницу «четыре звезды», которая по параметрам классификации едва тянет на «двойку». Но это иногда может быть ошибка в процедуре классификации – или же отель не успел или не смог привести себя в соответствие с категорией до старта сезона. У гостиницы, приписавшей себе лишние «звезды», их заберут», – добавил юрист.

При этом существуют отели, которые вообще не прошли классификацию, но в своей рекламе указывают наличие «звезд». Правда, таких случаев сейчас очень мало, поскольку сфера контролируется, указал Мохов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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