Реконструкцию электросетей Крыма оценили в нереальные деньги

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Масштабная реконструкция электросетей Крыма требует более 20 млрд рублей вложений.

В наиболее плохом состоянии находятся трансформаторные подстанции, план их обновления уже согласован с Минэнерго, заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания Совета министров Крыма.

«Сейчас у нас большая проблема — это наводящие сети. Они в достаточно плохом состоянии, поэтому общий объем поступающей электроэнергии не всегда возможно эффективно раздать. Большинство трансформаторных подстанций находятся в ненормативном состоянии», — рассказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что план реконструкции трансформаторных подстанций уже согласован с Минэнерго. В общем электросетевое хозяйство республики требует более 20 млрд рублей вложений.

При этом Аксенов отметил, что сейчас острых проблем в данной сфере нет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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