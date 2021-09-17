Власть
Реконструкцию электросетей Крыма оценили в нереальные деньги
фото © Delfi
Масштабная реконструкция электросетей Крыма требует более 20 млрд рублей вложений.
В наиболее плохом состоянии находятся трансформаторные подстанции, план их обновления уже согласован с Минэнерго, заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания Совета министров Крыма.
«Сейчас у нас большая проблема — это наводящие сети. Они в достаточно плохом состоянии, поэтому общий объем поступающей электроэнергии не всегда возможно эффективно раздать. Большинство трансформаторных подстанций находятся в ненормативном состоянии», — рассказал Аксенов.
Глава Крыма добавил, что план реконструкции трансформаторных подстанций уже согласован с Минэнерго. В общем электросетевое хозяйство республики требует более 20 млрд рублей вложений.
При этом Аксенов отметил, что сейчас острых проблем в данной сфере нет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Котельные Крыма еще не готовы к отопительному сезону. Готовность котельных к отопительному сезону в Крыму составляет 84%. Готовность ЦТП и тепловых сетей – 83% и 89% соответственно.
Аксенов внезапно обнаружил, что Евпатория - это «тихий ужас». Глава Крыма Сергей Аксенов в конце сезона неожиданно выяснил, что один из крымских туристических центров находится в ужасном состоянии.
В трех городах Крыма отключения воды: кто попал в «безводную» зону. Ремонтные работы на сетях водоснабжения привели к отключениям воды в трех городах и нескольких селах Крыма, специалисты работают над устранением аварий.
В Крыму начисляют коммунальные платежи на давно умерших. В Феодосии водоканал несколько лет начисляет платежи на покойников.
В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса
За 16 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.
Франция не признает российские выборы в Крыму
Франция не признает легитимность предстоящих выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, поскольку не считает полуостров частью России.
Какой сегодня праздник 17 сентября фото
Сегодня, 17 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Пропавшую крымчанку нашли мертвой
В Крыму найден труп 31-летней крымчанки. Ранее в социальной сети появились сообщения о том, что девушка 10 сентября ушла из дома в неизвестном направлении.
14 сентября
В начале следующей недели в Крыму сильно похолодает
18 часов назад
ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины «Спутника V»
Вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения приостановлен до начала новой инспекции завода производителя.