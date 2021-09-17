Происшествия
Пьяный крымчанин на Chevrolet застрял в заборе
Полиция проводит проверку по факту аварии в Советском районе Крыма, в результате которой нетрезвый водитель на автомобиле Chevrolet влетел в бетонный забор.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. Авария произошла на улице Степная в поселке Советский.
Как выяснили прибывшие на место полицейские, нетрезвый водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь вдоль бетонного ограждения, на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в забор. «При выяснении всех обстоятельств водитель пояснил инспекторам, что управлял автомобилем, который принадлежит его матери, сел за руль после употребления алкоголя», - рассказали в ведомстве.
В результате ДТП никто не пострадал, однако водитель уже привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством.
Как ранее сообщалось, в Симферопольском районе полицейские задержали нетрезвого 25-летнего водителя, который угнал и разбил машину матери.
Свой поступок он объяснил тем, что «хотел адреналина» и прокатиться в Ялту.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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