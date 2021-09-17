Пропавшего в Севастополе 8-летнего мальчика нашли

Восьмилетнего Сашу Волкова, который пропал 15 сентября в Севастополе, нашли живым.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД. О пропаже ребенка стало известно накануне днем.

Мальчик в среду вечером ушел из дома на тренировку по дзюдо и не вернулся.

Полиция сразу приступила к поискам вместе с горожанами и волонтерами.

«Во время поисковых мероприятий, в которых принимали участие сотрудники полиции и неравнодушные граждане, ребенок был обнаружен в одном из маршрутных автобусов», - рассказали в ведомстве.

И уточнили, что за время своего отсутствия мальчик не стал жертвой преступления, он вернулся в семью целым и невредимым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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