Происшествия
Пропавшего в Севастополе 8-летнего мальчика нашли
Восьмилетнего Сашу Волкова, который пропал 15 сентября в Севастополе, нашли живым.
Об этом сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД. О пропаже ребенка стало известно накануне днем.
Мальчик в среду вечером ушел из дома на тренировку по дзюдо и не вернулся.
Полиция сразу приступила к поискам вместе с горожанами и волонтерами.
«Во время поисковых мероприятий, в которых принимали участие сотрудники полиции и неравнодушные граждане, ребенок был обнаружен в одном из маршрутных автобусов», - рассказали в ведомстве.
И уточнили, что за время своего отсутствия мальчик не стал жертвой преступления, он вернулся в семью целым и невредимым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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