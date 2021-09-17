Пара ялтинцев попалась на сбыте тысяч литров суррогатного алкоголя

В Ялте завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей по факту изготовления ими и сбыта суррогатного алкоголя, дело передано в суд.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского Следкома. Следствием установлено, что с января 2019 года мужчина и женщина организовали незаконный бизнес по изготовлению и продаже опасной для жизни спиртосодержащей жидкости под видом алкогольных напитков.

Тысячи литров поддельного алкоголя им удалось сбыть по ялтинским точкам реализации.

«Суррогатные напитки объемом почти четыре тысячи литров изготавливались кустарным способом путем смешивания непищевого спирта с красителями, после чего полученная смесь разливалась по тарам и незаконно распространялась по точкам продаж в Ялте», - рассказали в СК.

Незаконный бизнес правоохранители накрыли в октябре 2020 года.

При обысках в съемной квартире, где пара наладила производство и розлив опасных напитков, а также по нелегальным точкам продаж удалось изъять 1,5 тысячи литров суррогата. Там же оперативники нашли тару для розлива «коктейля» и средства для его изготовления. По заключениям экспертизы, сбытая продукция содержит токсические примеси, и ее употребление может повлечь за собой серьезный урон здоровью, вплоть до летального исхода. В ходе расследования уголовного дела следователи собрали комплекс доказательств, вину в содеянном фигуранты признали полностью.

Материалы переданы в прокуратуру, которая, в свою очередь, уже утвердила обвинительное заключение. По информации старшего помощника прокурора РК Дарьи Бирюк, жители Ялты обвиняются в совершении 17 эпизодов производства, хранения и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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