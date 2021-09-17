Происшествия
Ночные приключения туриста в Форосе едва не обернулись трагедией
фото © Новости Крыма
Поисково-спасательная операция прошла ночью в поселке Форос на Южном берегу Крыма, где на опасном склоне застрял турист.
Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. Информация о происшествии поступила в службу спасения накануне поздно вечером.
Турист отправился в горный поход и в районе храма Воскресения Христова сбился с тропы и оказался на крутом сыпучем склоне. Поскольку самостоятельно выйти на безопасное место он не смог, на помощь мужчине поспешили спасатели.
«Спасатели обнаружили пострадавшего, эвакуировали его с опасного труднодоступного склона и вывели безопасное место. Спасенный мужчина в медицинской помощи не нуждался», - уточнили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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