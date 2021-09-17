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Происшествия

Ночные приключения туриста в Форосе едва не обернулись трагедией

19:52 пятница, 17 сентября 2021
Ночные приключения туриста в Форосе едва не обернулись трагедией

фото © Новости Крыма

Поисково-спасательная операция прошла ночью в поселке Форос на Южном берегу Крыма, где на опасном склоне застрял турист.

Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. Информация о происшествии поступила в службу спасения накануне поздно вечером.

Турист отправился в горный поход и в районе храма Воскресения Христова сбился с тропы и оказался на крутом сыпучем склоне. Поскольку самостоятельно выйти на безопасное место он не смог, на помощь мужчине поспешили спасатели.

«Спасатели обнаружили пострадавшего, эвакуировали его с опасного труднодоступного склона и вывели безопасное место. Спасенный мужчина в медицинской помощи не нуждался», - уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В горах Крыма спасли троих туристов. В первом случае спасатели помогли женщине, которой неожиданно стало плохо в районе бухты села Веселое.

Туристы с ребенком ночью потерялись в районе горы Бойка в Крыму. В районе села Соколиное двое взрослых и один четырехлетний ребенок заблудились в лесу.

Четверо детей и четверо взрослых из Москвы заблудились в горах Крыма. Спасатели эвакуировали группу туристов из Москвы, которые заблудились в горах Крыма.

Туристы ночью заблудились в Большом каньоне. Вчера в 23:53 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что двое туристов заблудились в горно-лесной местности Большого каньона в Бахчисарайском районе и не могут самостоятельно спуститься.

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