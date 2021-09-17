Министр финансов рассказала, на что потратили деньги резервного фонда Совмина

По итогам 8 месяцев текущего года доходы республиканского бюджета составили 110,5 миллиардов рублей, или 60,1% годовых назначений. Расходы преодолели отметку в 112,1 миллиардов рублей, что составило 56,4% годовых назначений.

Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.

«Дефицит, источником финансирования которого выступают остатки средств на едином счете бюджета Республики Крым, сложившиеся по состоянию на начало текущего года, обозначился в сумме 1,6 миллиарда рублей», — доложила Ирина Кивико.

По состоянию на 1 сентября остаток средств резервного фонда Совета министров РК составил 132,8 млн руб. из 700 млн руб., предусмотренных на 2021 год.

Необходимые средства в частности были направлены Министерству здравоохранения РК на мероприятия по предотвращению распространения на территории республики новой коронавирусной инфекции в сумме почти 166 млн руб. и непредвиденные расходы на приобретение вакцин против вирусного гепатита А и шигиллеза и бактериофагов в связи с чрезвычайной ситуацией в г. Ялта,

Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации РК — 33,7 млн руб. — на выполнение неотложных работ по восстановлению пропускной способности гидротехнического сооружения русла реки Мелек-Чесме на территории Керчи с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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