Власть
Крымских школьников массово переводят на дистанционное обучение
17 сентября – в первый день голосования на выборах в Госдуму учеников 5 – 11 классов в Крыму переведут на дистанционное обучение.
Для младшеклассников организуют внешкольные занятия.
Это касается тех учебных заведений, в которых организованы избирательные участки.
Всего 17 -18 сентября в РК можно будет проголосовать на одном из 1 тысячи 131 участке. 37 из них организованы в больницах, 1 в СИЗО и 1 в аэропорту. Все участки будут работать с 8:00 до 20:00.
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